التربية تعلن إجراءات عقد امتحانات المدرسية النهائية للفصل الاول

عممت وزارة التربية والتعليم على مديريات ومدارس المملكة الإجراءات المعتمدة لعقد الاختبارات التحصيلية المدرسية النهائية للفصل الدراسي الأول للعام 2021 / 2022 ، والتي ستبدأ في الثامن من شهر كانون الأول المقبل.

وتضمنت الإجراءات تقسيم صفوف المدارس التي تعمل بنظام التناوب إلى مجموعتين (أ / ب) ، بحيث تحتوي كل مجموعة على نصف صفوف المدرسة تقريبا، وتعقد الاختبارات لهاتين المجموعتين حسب الآتي:الجلسة الاختبارية للمجموعة (أ) من الساعة الثامنة ولغاية الساعة العاشرة صباحا، وللمجموعة (ب) من الساعة العاشرة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، على أن تؤجل اختبارات الطلبة المصابين بفيروس كورونا لتعقد وجاهيا في بداية الفصل الدراسي الثاني.

وبينت الوزارة أن هذه الاجراءات تأتي حرصا منها على صحة وسلامة الطلبة والكوادر المدرسية، وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد في التعامل مع جائحة كورونا.

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