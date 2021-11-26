77923 طالبا وطالبة جامعيين يتنافسون على منح وقروض داخلية

الجيش الإثيوبي ينتشر في محيط سد النهضة، بعد محاولات متكررة من قبل "قوات المرتزقة" لزعزعة الأمن في منطقته
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