الجيش الإثيوبي ينتشر في محيط سد النهضة، بعد محاولات متكررة من قبل "قوات المرتزقة" لزعزعة الأمن في منطقته
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التلفزيون الأردني يعلن الفائزين بالسحب الرابع لجوائز تلقي مطعوم كورونا
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