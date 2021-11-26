التلفزيون الأردني يعلن الفائزين بالسحب الرابع لجوائز تلقي مطعوم كورونا

أعلن التلفزيون الأردني عبر برنامج “يسعد صباحك” اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب الرابع لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، وشركتي أورنج وزين، بهدف تشجيع الأفراد وتحفيزهم على أخذ المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

وفاز بالجوائز لهذا الأسبوع ستة فائزين هم: نور الدين نبيل محمد سعادة من الزرقاء، ونصار سليمان نصار أبو شيخة من عمان، ورواد أحمد سعيد الخطيب من الزرقاء، وعهود سالم أحمد الحويان من مأدبا، وسمير عقيل خميس طوافشة من المفرق، وعمر محمد الرمضان من المفرق، حيث تبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز 500 دينار أردني، كما ستصل للفائزين رسائل نصية توضح آلية استلامهم للجوائز.

ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواء أكانت الجرعة الأولى أم الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونياً، ويحدد من خلاله الفائزين عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.

وتبرع بجوائز السحب الرابع لمتلقي مطعوم كورونا البنك الإسلامي الأردني، والبنك الأهلي، وبنك القاهرة عمان، وكابيتال بنك، وشركتي أورنج وزين.

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