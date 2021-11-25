ضبط طنين من الأحطاب المقطوعة بحراج وادي حوفا بمنطقة اربد

ضبطت كوادر قسم الحراج في مديرية زراعة لواء الوسطية، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، اليوم الخميس، طنين من الأشجار الحرجية المقطوعة بصورة مخالفة في منطقة وادي حوفا غربي إربد.

وقال مدير زراعة لواء الوسطية الدكتور جعفر عبيدات لوكالة (بترا)، إن معلومات وردت لكوادر الحراج حول قيام اشخاص بتقطيع الأشجار الحرجية في منطقة وادي حوفا التي تتميز بوعورتها.

واضاف انه جرى التنسيق مع مباحث الإدارة الملكية لحماية البيئة، وضبط أحد المعتدين والمركبة المستخدمة في نقل وتجميع كميات الأحطاب، فيما البحث جار من قبل الجهات المعنية لضبط شخصين اثنين تمكنا من الفرار.

وبين أنه سيتم تحويل القضية إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، مشيرا إلى ايداع كميات الأحطاب المصادرة في محطة حراج الوسطية.

ودعا عبيدات، المواطنين للتعاون مع كوادر الحراج والجهات المعنية في سبيل المحافظة على الثروة الحرجية ومنع الاعتداء عليها باعتبارها من المسؤوليات المجتمعية التشاركية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة