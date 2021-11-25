تصاعد آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 30 وفاة و4283 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11459 والإصابات 932,539

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 30 وفاة و4283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11459 وفاة و932539 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة، وفق الموجز الإعلامي الصادر الخميس، 8.47 بالمئة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 46497 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 186، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 119، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 993 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 45 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 32 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 23 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 38 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 19 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2393 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 874583 حالة.

كما أشار إلى إجراء 50555 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11939884 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4106866 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3713635 شخصا.