الوهادنة يدعو لإلزامية المطاعيم لان الأردن يتجه نحو الأصعب وبائياً

صرح مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية، العميد الطبيب عادل الوهادنة، إن الأردن يتجه نحو الأصعب من حيث الحالة الوبائية.

وأضاف الوهادنة في حديث له عبر برنامج هنا الأردن، على إذاعة جيش إف إم، اليوم الخميس، أن معدل الانتشار في الأردن قد ارتفع بشكل واضح، وهو الأمر الذي يعني الوصول إلى مرحلة تحتاج ألى صرامة اكثر لوقف الارتفاع المستمر بالاصابات.

وأوضح أن متحور “دلتا بلس”، لا يوجد في الأردن، وفق الفحوصات المخبرية التي تم أجراؤها.

وأشار إلى أن معظم الوفيات بكورونا في الأردن، لم يتلقوا لقاح كورونا، وبنسبة وصلت إلى 87%.

واعتبر أن الالتزام باجراءات كورونا الصحية، أصبح قضية هشة وأخلاقية نوعاً ما، مؤكداً على على أهمية التعايش مع الوباء.

وأكد الوهادنة، أن الإغلاقات لم تعد لها أية فائدة، مشيراً إلى أن الإغلاقات طويلة المدى مرهقة جدا للاقتصاد الأردني ولا يمكن تحملها.

ولفت إلى أنه من الصعب تحديد مصدر الوباء في الأردن، لذلك يصعب عملية الاغلاقات جغرافياً.

وبين أن عملية إغلاق المدارس لا فائدة منها، كون الطلبة يخالطون ذويهم وأصدقاءهم خارج المدرسة.

واكد الوهانة، إن الأردن بحاجة الآن إلى إلزامية المطاعيم ضد فيروس كورونا، كون الأشخاص غير المطعمين يتسببون بإيذاء غيرهم.

وأوضح أن أعداد إصابات كورونا سترتفع في قادم الأيام وفق التوقعات، كون متحور دلتا يرفع من نسب الانتشار.

وشدد على أهمية تطعيم كافة الأشخاص ضمن فئة الاختطار، نظرا لان تعرضهم للإصابة ستدخلهم للمشافي.