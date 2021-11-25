لانها وُقعت من وراء ظهرها.. السعودية طالبت الامارات بالغاء اتفاق "الكهرباء مقابل الماء" ولكنها رفضت واستقوت بامريكا
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جرينتش+2 01:12
المعارضة السعودية تشكك في “حياة” محمد بن نايف، وتتحدى ابن سلمان ان يسمح له بالظهور
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