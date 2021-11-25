تصاعد آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 30 وفاة و4283 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11459 والإصابات 932,539
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جرينتش+2 12:14
الخصاونة يصدر أمر الدفاع رقم (35).. اشتراط تلقي جرعتين من لقاح ضد كورونا للمراجعين والعاملين في المنشآت العامة والخاصة
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