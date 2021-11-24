وزارة التربية تدعو طلبة تكميلية التوجيهي لاستلام ارقام الجلوس

دعت وزارة التربية والتعليم، طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) المسجلين للامتحان التكميلي لعام 2021، إلى الحصول على أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الرابط الإلكتروني exams.moe.gov.jo الذي سيجري تفعيله يوم غد الخميس .

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن على المشترك إدخال رقمه الوطني وتاريخ ولادته للحصول على رقم جلوسه، واسم القاعة التي سيتقدم فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، والمباحث التي قام بتسجيلها في طلب اشتراكه.

ودعت الوزارة المشتركين إلى تدقيق بياناتهم الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوها.

وبين مدير إدارة الامتحانات والاختبارات العامة في الوزارة محمد كنانه، أن على المشترك في حال وجود أي خطأ في بياناته، إرسال طلب لتصويب الخطأ في الخانة المخصصة والمعدة لذلك على الصفحة ذاتها، في موعد أقصاه مساء الاثنين المقبل 29 تشرين الثاني الجاري، مشيرا الى أن المشترك غير ملزم بطباعة بطاقة الجلوس ورقيا لأنه سيحصل عليها من رئيس القاعة في أول يوم امتحاني.

يذكر أن عدد المتقدمين بطلب اشتراك للامتحان التكميلي لهذا العام بلغ نحو 95 ألف مشترك ومشتركة.