استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر وستة جنود بجراح في عدوان جوي إسرائيلي على مدينة حمص السورية فجر اليوم الاربعاء
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وزارة التربية تدعو طلبة تكميلية التوجيهي لاستلام ارقام الجلوس
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