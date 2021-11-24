حالة ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 26 وفاة و4534 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11429 والإصابات 928,256
أهم العناوين
جرينتش+2 09:23
فاطمة عيد تطرح أغنيتها الجديدة «اضحك وسيبها على الله»/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني