فاطمة عيد تطرح أغنيتها الجديدة «اضحك وسيبها على الله»/ فيديو

طرحت المطربة الكبيرة فاطمة عيد كليب أغنيتها الجديدة “اضحك وسيبها على الله”، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب وصفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات أحمد سرور، وألحان أحمد العتباني، وإنتاج ريتشارد الحاج.

وتقول كلمات الأغنية: “اضحك وسيبها علي الله، يا صباحنا اللي نادي واليوم اللي بادي بالضحكة الجميلة، وعلي الله اتُكلنا ماهو عالم بحالنا والشيلة التقيلة، اضحك وسيبها علي الله تلاقي الدنيا بتضحك ليك، علي ايه حاسبها وشايل الهم ده ربك حاسس بيك، وارمي حمولك علي اللي بأيده يفرحنا هو اللي لينا مهما ، جينا او روحنا ، ده اللي راضي بقليلة بكرة الخير يجيله، يصفى ويهدى باله واللي سبقنا قالها ربك بيعدلها ماهو كله بأوانه، اضحك وسيبها.. على إيه حاسبها”.

ومن جانبه قال المنتج ريتشارد الحاج إن الأغنية الشعبية قد تطورت بشكل كبير، ولا شك ان أصوات القامات الكبيرة مثل فاطمة عيد نجاحها مضمون، لأنها صاحبة رصيد كبير لدى الجمهور، وتتمتع بشعبية كبيرة في كل ربوع مصر، واغنية إضحك وسيبها على الله دعوة للتفاؤل والخروج من الضغوط الحياتية اليومية، وليست شعبية بالمفهوم الصريح، وأتوقع أن تكون لها ردود فعل قوية.

وأضاف: “الفترة المقبلة سوف تشهد موجة إنتاج قوية لكبار المطربين في مواجهة أغاني المهرجانات التي تستحق الاندثار، بدون شك، أنا مع تطور المزيكا، ولكن أرفض تمامًا الكلمات المسفة والبذيئة ، الصوت الجيد قادر على أداء كل أنماط الأغنية، دون تصنيف”.

بينما أكدت الفنانة فاطمة عيد انها دائمًا تبحث عن التغيير والفكرة المختلفة في أغنياتها، واغنية اضحك وسيبها على الله حالة جديدة بالنسبة لها لانها تدعو للفرح والابتسامة والتفاؤل، وتؤكد أن الأغنية مازالت بخير وتحظي باعجاب عامه الشعب.

وأضافت “فاطمة”: “أتمنى أن أجد من الأصوات الواعده من يخلف فاطمة عيد، لانه حتي الآن لم يتيسر ذلك”.