استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر وستة جنود بجراح في عدوان جوي إسرائيلي على مدينة حمص السورية فجر اليوم الاربعاء
أهم العناوين
جرينتش+2 03:07
المعونة: فتح باب التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي مطلع الشهر المقبل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني