في ذكرى استشهاد المؤسس فتحي الشقاقي.. حركة الجهاد الاسلامي تؤكد مواصلة نهجه النضالي حتى تحرير كل فلسطين
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جرينتش+2 02:31
أميركا قلقة من تفوّق خصومها في الصواريخ الأسرع من الصوت
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