تحرك نيابي بعد تصريحات قموة بشأن “الغذاء المسرطن”

صرح رئيس لجنة الصحة النيابية، أحمد السراحنة، اليوم الاثنين، إن الادعاءات بوجود مواد مسرطنة في غذائنا، خطيرة ولا يمكن السكوت أو التغاضي عنها.

وأضاف السراحنة، في مقابلة مع إذاعة “حياة اف ام”، أنه سيتم استدعاء وزير الصحة الدكتور فراس الهواري والمدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ومديرة مختبرات الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سابقاً الدكتورة سناء قموة؛ لاجتماع علني الأسبوع القادم، لتزويد اللجنة بوثائق تثبت صحة ادعائها بشأن وجود مواد مسرطنة في المواد الغذائية.

وفي سياق تصريح سابق، قالت قموة إن الغذاء في الأردن لا يرقى لأن يوصف بالآمن، مشيرة إلى أن سرطان القولون والمستقيم عند الرجال، وسرطان الثدي عند النساء إضافة للقولون والمستقيم، سببها الغذاء، وكشفت عن وجود مواد مسرطنة في القمح والأرز والحليب والاسماك والبقوليات.

وفي ذات السياق، أشار السراحنة إلى أنّ مجلس النواب لن يتخذ إجراءات قانونية بحق قموة، مؤكداً التزام اللجنة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، مشددا على أن الأمن الغذائي يمس أمن الوطن بأكمله، مشيرا إلى أن اللجنة ستتابع الملف.