التعليم العالي تدعو الطلبة المرشحين للتخصصات الطبية لاستكمال التسجيل

دعت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة المرشحين للتخصصات الطبية من المعيدين إلى استكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية.

وبين مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي للوزارة، مهند الخطيب، اليوم الاثنين، أن نهاية دوام يوم غد الثلاثاء الموعد الأخير لاستكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية للقائمة التي أعلنت الخميس الماضي، في تخصصات الطب، وطب الأسنان، ودكتور الصيدلة، والصيدلة، في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2021 / 2022، لافتا إلى أن المتخلف عن الموعد يعتبر مستنكفاً ولا يحق له المطالبة بالتسجيل في التخصص الذي تم ترشيحه للقبول فيه.

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