وقف تسرب غاز النيتروجين من احدى الاسطوانات بمستشفى السلط الجديد

قال مدير مستشفى الحسين “السلط الجديد” الدكتور رامي ابو رمان انه وقع فجر اليوم الاحد حادث تسرب غاز النيتروجين من إحدى اسطوانات الاحتياط الموجودة في مستودع الغازات الطبية في المستشفى ،وتم إبلاغ الدفاع المدني الذي تواجد على الفور في المستشفى.

وبين لوكالة (بترا) ان هذا الغاز يستخدم في عمليات التخدير طويلة الأمد وان حادث التسرب وقع في إحدى اسطوانات الاحتياط والبالغ عددها 9 اسطوانات وليس في شبكة الغاز في المستشفى.

وأشار إلى أنه تمت السيطرة على الحادث، ولم ينتج عنه أية إصابات سوى تعرض عامل الصيانة لحرارة في يديه لا تصنف كحروق، عند تعامله مع الاسطوانة التي وقع فيها التسريب.

وأكد ابو رمان ان شبكة تزويد الأكسجين تعمل بشكل ممتاز ولم تتأثر بالحادث، كونها منفصلة تماما عن شبكة تزويد غاز النيتروجين، وتم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة الأسباب.

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