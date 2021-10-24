تلقى وعودًا بالتحرك.. هنية يكثف اتصالاته مع دول الإقليم والامم المتحدة للتدخل للافراج عن معتقلي حماس بالسعودية
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جرينتش+2 03:46
وفقا لموقع “قدس الاخبارية”: الإمارات تحدد إقامة دحلان وتمنعه من السفر بطلب مصري يتعلق بأزمة سد النهضة
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