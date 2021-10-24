محامي نزار بنات يكشف تفاصيل مهمة عن جلسة استماع شهود العائلة/ فيديو

كشق المحامي غاندي الربعي، اليوم الأحد، عن تفاصيل مهمة خلال جلسة استماع للشهود من عائلة نزار بنات في المحكمة العسكرية بمدينة رام الله.

وقال الربعي عقب انتهاء الجلسة الأولى إن: “المحكمة استمعت اليوم لشهادة عم الضحية وكانت في غاية الأهمية”.

وذكر أنه “أثبت من خلال أقواله أنه كان يُحضر بنات إلى مقر جهاز الأمن الوقائي عند كل استدعاء، نظرًا لعلاقات تربط بين عم بنات ونائب مدير الجهاز”.

وأوضح الربعي: ” هذه المرة لم يستدعى نزار بالطرق القانونية المفروض أن تتم، ولم يتصل به أو بعمه، ولم يتسلم مذكرة تبليغ حسب القانون”.

وأشار إلى أن “نزار ذهب إلى بيت عمه بعد إطلاق الرصاص على منزله وأطفاله وترويعهم لدرجة الموت، حفاظا على أطفاله وزوجته”.

وأوضح الربعي أن الشهود الأربعة عشر الذين شاركوا بقتل بنات التزموا الصمت عند السؤال عمن أعطى الأمر بالقتل، لافتا إلى أن الرواية منقطعة، متوقعًا إصدار أحكام بحقهم نهاية العام أو بداية العام القادم.

وخلال الاستماع للشهود، نظم حقوقيون ونشطاء وقفة أمام مقر المحكمة العسكرية، مطالبين بتحقيق العدالة لبنات.

وقد اعتبر حقوقيون أن ما يجري هو مماطلة وتأخير وعملية مدروسة وممنهجة في مماطلة إنجاز العدالة في القضية.

المحامي غاندي أمين تعليقا على جلسة محاكمة قتلة الناشط نزار بنات: كانت هناك شهادة عم نزار بنات وهي مهمة جداً، وتبين أن نزار لم يكن يعلم بوجود مذكرة اعتقال له pic.twitter.com/lMPAQwncKI — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 24, 2021