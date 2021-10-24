لا جديد.. أجواء لطيفة ومعتدلة نهارا وباردة ليلًا حتى الأربعاء المقبل

تكون الأجواء اليوم الأحد، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في بقية مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى الأربعاء خلال النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في بقية مناطق المملكة، بينما تكون ليلاً باردة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 25 – 13 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 10، وفي مرتفعات الشراة 22 – 7، وفي مناطق البادية 29 – 12، وفي مناطق السهول 26 – 13، وفي الأغوار الشمالية 34 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 19، وفي البحر الميت 33 – 19، وفي خليج العقبة 30 – 20 درجة مئوية.

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