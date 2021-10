هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تدرج الأردن وتركيا ومالي على القوائم الرمادية لزيادة رصد غسلها للأموال وتمويل الإرهاب

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية “إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وشددت الهيئة على أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية، وبينها “داعش” والقاعدة.

وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية، بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية وبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.

وقال ماركوس بليير رئيس مجموعة العمل المالي (فافت)، التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك “مشكلات إشراف خطيرة” على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا.

و(فافت) هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضواً في المنظمة.

It's the final day of the FATF plenary. Delegates from governments around the world and partner organisations, including the @UN, @IMFNews & @WorldBank, have been discussing key money laundering and terrorist financing issues. News conference at 1530GMT➡️https://t.co/1y85OslWzS

— FATF (@FATFNews) October 21, 2021