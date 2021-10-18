وزيرة الثقافة تلتقي مجلسي نقابة الفنانين ورابطة الكتاب

التقت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة، رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنقابة الفنانين الأردنيين، لمناقشة القضايا التي تهم النقابة.

وقالت النجار، خلال اللقاء، إن النقابة تلعب دورا مهما في تنظيم المهن الإبداعية، مؤكدة على دور الفنان الأردني في التكوين الوجداني للمجتمع، و أن له مكانة خاصة وصورة جميلة في الوجدان الوطني.

وأشارت إلى أن الأمن الثقافي لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود الفنان القادر على حماية الهوية الوطنية وإيصال الرسائل الإيجابية، مشيرة إلى أن الأردن لطالما تميز بطاقاته البشرية المبدعة التي تستطيع حمل الأمانة وإيصال الرسالة بكل اقتدار.

من جهته، أكد نقيب الفنانين، حسين الخطيب، أهمية ما تقوم به وزارة الثقافة تجاه الفن والفنان، مؤكدا أن الشراكة الدائمة مع وزارة الثقافة هي مرتكز أساسي في بناء الثقة مع الفنان والمبدع الأردني، والمجتمع بشكل عام، وأن الاهتمام بالمنتج الثقافي يمنح الفنان الفرصة الأوسع لحمل رسالته الوطنية والتعبير عن خطاب الدولة الحضاري والتاريخي.

إلى ذلك، التقت النجار رئيس وأعضاء من الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين. وأكدت في اللقاء، ، اعتزازها بالعلاقة التشاركية مع الرابطة، كمؤسسة ثقافية وطنية لها حضورها المهم على الصعيدين المحلي والعربي، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تعزز الهوية الوطنية وقيمها الأصيلة، مؤكدة حرص الوزارة على دعم برامج ومشاريع الرابطة.

بدوره، ألقى رئيس الرابطة أكرم الزعبي الضوء على نشاطات الرابطة التي تحمل صورة الأردن الحضارية عربيا وعالميا، مؤكدا دورها الثقافي والفكري، مستعرضا بعض القضايا التي تتصل بأوضاع الرابطة ومقرها وبرامجها المستقبلية وسبل تعزيز وتطوير شراكتها مع وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني كافة.