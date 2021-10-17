20 عاماً على عملية “كاتم الصوت” واغتيال الوزير المتطرف زئيفي انتقاما لدم ابو علي مصطفى

استشهاد المناضل والأسير السوري "الدرزي" المحرر مدحت الصالح برصاص قناصة العدو الإسرائيلي في الجولان المحتل
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