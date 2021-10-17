هام.. تسيير رحلة جوية للجزائر لنقل الطلبة الأردنيين الخميس المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع السفارة الأردنية في الجزائر وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الأحد، عن تسيير رحلة جوية من عمان إلى الجزائر لنقل الطلبة الأردنيين الدارسين في الجزائر والراغبين بالعودة لاستكمال دراستهم، وذلك يوم الخميس الموافق 21 / 10 / 2021.

ودعا الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، الطلبة الراغبين بالعودة للجزائر على متن هذه الرحلة، إلى الحجز والدفع إلكترونياً أو شخصياً عبر مكاتب الملكية الأردنية في (الدوار السابع، العبدلي ، اربد) اعتباراً من اليوم، بالإضافة لإمكانية الحجز والدفع عن طريق (فيزا كارد) من خلال الاتصال على مركز الاتصال في الملكية الأردنية.