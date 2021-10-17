ارتفاع.. "الصحة" تعلن اليوم الاحد تسجيل 14 وفاة و1372 إصابة كورونا و1222 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 815,403
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عمرو أديب يُسفّه أغنية محمد رمضان بافتتاح مهرجان الجونة/ فيديو
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