بعد انقطاع عام ونصف.. عودة التعليم الوجاهي للجامعات الخاصة اليوم الأحد

بدأ، اليوم الأحد، العام الدراسي الجامعي 2021/2022، في الجامعات الخاصة، وذلك بعد غياب دام أكثر من عام ونصف العام.

وكان طلبة الجامعات الحكومية قد باشروا دوامهم في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وأكدت وزارة التعليم العالي، على عودة التعليم الوجاهي وعقد جميع الامتحانات في الحرم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي لمختلف التخصصات والدرجات الجامعية، اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المقبل 2021 / 2022.

وقال مجلس التعليم العالي، إنّه تم أخذ بعين الاعتبار تطبيق نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الذي أقر مؤخرا، مع الالتزام بتطبيق أمر الدفاع رقم (32)، إضافة إلى خطة العودة الآمنة لمؤسسات التعليم العالي، التي تتضمن جميع البروتوكولات الصحية التي تحافظ على صحة وسلامة العاملين في الجامعات والطلبة.

كما وافق على الإطار العام لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية، وتضمن محاور رئيسية تتعلق بمحور القبول (من حيث شروط القبول ومتطلبات الحصول على الدرجة) والبحث والإشراف (كيف يتم تحديد مشرف على بحث الطالب، تحديد القسم للمواضيع التي يختار منها الطالب موضوعاً لرسالته/ أطروحته، متابعة أداء الطالب بشكل دوري) ومحور المناقشة (إرسال الأطروحة إلى مقيم خارجي، تشكيل لجنة للمناقشة ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف، إضافةً إلى ممتحن خارجي من خارج الجامعة، وإجراءات مناقشة الرسالة).