استشهاد المناضل والأسير السوري "الدرزي" المحرر مدحت الصالح برصاص قناصة العدو الإسرائيلي في الجولان المحتل
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جرينتش+2 02:11
الأمانة العامة للأحزاب العربية تدين تورط عصابات القوات اللبنانية في جريمة الطيونة
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