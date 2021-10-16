حتى الاعلام الاسرائيلي اعترف أنّ "فكرة تفكيك سوريا لم تعُد واقعية" وان استقرار حكم الرئيس الأسد "حقيقــة مُنتهيــة"
أهم العناوين
جرينتش+2 02:30
رغم كل مظاهر الغطرسة.. كتاب اسرائيليون يطرحون سؤال المصير، ويشككون في ديمومة وجود دولتهم
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني