حتى الاعلام الاسرائيلي اعترف أنّ "فكرة تفكيك سوريا لم تعُد واقعية" وان استقرار حكم الرئيس الأسد "حقيقــة مُنتهيــة"
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جرينتش+2 02:29
اجهزة الأمن تحقق في وفاة شاب عشريني بالاغوار الشمالية
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