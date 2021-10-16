اجهزة الأمن تحقق في وفاة شاب عشريني بالاغوار الشمالية

تجري الاجهزة الامنية في شرطة غرب اربد تحقيقا بوفاة عشريني في منطقة المشارع بالاغوار الشمالية.

وقال مصدر أمني ان المدعي العام والطبيب الشرعي قد حضرا إلى الموقع لمعاينة الجثة، وتم تحويلها لمركز الطب الشرعي للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة.