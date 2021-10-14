شهيدان وعدة جرحى في إطلاق نار بمحيط قصر العدل ببيروت، وحزب الله وحركة أمل تحذران من جر البلد لفتنة ‏مقصودة/ فيديو
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تدخلات اردوغان في صميم اعمال البنك المركزي، وعزل 3 اعضاء من قياداته يهوي بالليرة التركية الى مستوى قياسي منخفض
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