شهيدان وعدة جرحى في إطلاق نار بمحيط قصر العدل ببيروت، وحزب الله وحركة أمل تحذران من جر البلد لفتنة ‏مقصودة/ فيديو
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تحسباً من الانتقام.. إسرائيل تغلق المجال الجوي في هضبة الجولان
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