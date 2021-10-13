وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 14 وفاة و1286 إصابة كورونا و1027 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 812,051
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الملك يعود الى أرض الوطن بعد زيارة “نوعية” لدولة قطر اسفرت عن رفع العلاقة بين البلدين الى وضعية “شبه تحالفية”
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