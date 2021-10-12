حالة عدم استقرار جوي اليوم الثلاثاء وزخات مطرية باماكن متفرقة

تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض مناطق المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يحتمل ان تكون الزخات متوسطة الشدة في بعض الاحيان ولفترات محدودة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وتحذر الأرصاد في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي ستشهد هطولا مطريا، ومن احتمال ضعيف لتشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء الأربعاء، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء الجمعة معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في اماكن محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 17، وفي مناطق السهول 31 – 16، وفي الاغوار الشمالية 34 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 23، وفي البحر الميت 35 – 22، وفي خليج العقبة 35 – 23 درجة مئوية

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