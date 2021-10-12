بشرى للموظفين.. عطلة رسمية الثلاثاء المقبل احتفاء بعيد المولد النبوي

قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وامانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، يوم الثلاثاء المقبل، الثاني عشر من شهر ربيع الاول سنة 1443 هجرية، الموافق للتاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 2021 ميلادية، احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف .

واستثنى البلاغ الذي اصدره رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

واحياء لهذه الذكرى العطرة، اكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الاسهام في ابراز هذه المناسبة الجليلة واظهارها بما يليق بها.

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