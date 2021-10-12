التربية تصرف مستحقات العاملين على حساب التعليم الإضافي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن صرف مستحقات العاملين على حساب التعليم الإضافي في مدارس مخيمات اللجوء السوري والمدارس الأردنية.

وقد نشرت الوزارة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن صرف المستحقات المالية من خلال البنوك الاردنية.

وبحسب صفحة الوزارة، فإن المستحقات المالية الخاصة ببرنامج الفاقد التعليمي لا تزال في مرحلة تدقيق المعاملات.

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