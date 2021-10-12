اغلاق مستودع غذائي بالعاصمة واتلاف 400 طن من المواد المخالفة داخله

اغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع المباحث البيئية التابعة للإدارة الملكية لحماية البيئة، والأمن الوقائي ومتصرفية اللواء المختص، مستودعا غذائيا في عمان، واتلفت 400 طن من المواد المخالفة التي كانت داخله.

واوضحت المؤسسة، في بيان اليوم الثلاثاء، ان مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، قال إن المستودع يعمل على إنتاج المخللات في ظروف صحية سيئة دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلا عن التلاعب بتاريخ انتهاء صلاحية مواد غذائية أخرى، وبطاقة البيان لغايات إعادة استخدامها.

وأشار إلى أن كوادر المؤسسة الرقابية أغلقت المستودع وتحفظت على كافة المواد المضبوطة داخله، وأنه ستتم المباشرة بإحالة القائمين على المستودع المخالف إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعت المؤسسة، المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة أو شكوى، على مدار الساعة، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني: info@JFDA.Jo ، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.

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