بمنتهى الغيظ والغضب.. "نيويورك تايمز" المتصهينة تعترف ان الاسد خرج من الحصار الدولي منتصراً ودون ان يقدم اية تنازلات
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جرينتش+2 01:04
اعتماد اضافي على العدو.. توقيع اتفاقية اردنية – اسرائيلية اليوم لشراء المزيد من المياه خارج اطار معاهدة وادي عربة
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