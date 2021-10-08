جولات في حديقة من كتب – الجولة الثانية

المقداد: نأمل بفتح أفق جديد مع الاردن يسهم بتحسين اقتصاد البلدين، ونرحب باستئناف العمل القومي العربي بسائر الميادين
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