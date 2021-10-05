مارك زوكربيرغ يعتذر عن العطل.. فيسبوك تكشف فجر اليوم عن أسباب انقطاع خدمات منصاتها هي وإنستغرام وواتسآب
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شكري: رؤية مصرية – روسية مشتركة حول أهمية استعادة استقرار سوريا
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