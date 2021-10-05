تخفيض رسوم الانتساب للنادي الفيصلي من الف إلى 151 ديناراً

أقرت الهيئة العامة للنادي الفيصلي، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، في قاعة عمان بمدينة الحسين للشباب، تخفيض رسوم الانتساب للنادي من ألف دينار إلى 151 دينارا ، بالإضافة إلى اشتراك شهري بمبلغ 10 دنانير.
كما أقرت تعديل تحويل العضو المؤازر إلى عضو عامل خلال 6 أشهر، ورفض تقليص أعضاء الهيئة الإدارية لـ 9 أعضاء بدلا من 11 عضوا، واشتراط موافقة الهيئة العامة على شراء أو رهن أو بيع الممتلكات أو أخذ القروض.
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