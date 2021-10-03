ضباط الاحتلال ُيقرّون بفشل خطة القضاء على أنفاق حماس اثناء المواجهة الأخيرة، لان "هناك مدينة أخرى لغزة تحت الأرض"
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جرينتش+2 11:03
السكان اليهود بمدينة الرملة المحتلة عام 48 يشعرون بالرعب من تزايد عمليات ملاحقتهم بالزجاجات الحارقة وإطلاق النار
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