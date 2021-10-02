إنحسار.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 9 وفيات و548 إصابة كورونا و920 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 801,945
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الخصاونة يزور العاصمة الإدارية المصرية ويحبذ نقل هذه التجربة للاردن/ فيديو
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