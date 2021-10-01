مجنون مديحة يسرى يهدد بانهاء حياته اذا لم تقبل الزواج به

يتعرض النجوم في أحيان كثيرة لمواقف غريبة من المعجبين، وأحياناً يصل جنون المعجبين بالفنان إلى درجة الخطر، سواء على المعجب أو على الفنان، وتعرض نجوم الزمن الجميل للعديد من هذه المواقف.

ومن بين الفنانين الذين تعرضوا للعديد من المواقف الغريبة مع المعجبين الفنانة الكبيرة سمراء النيل الجميلة مديحة يسرى التي كان لها ألاف المعجبين فى مصر والعالم، حيث سحر جمالها العالم، وتم ادراجها ضمن أجمل 10 نساء على مستوى العالم.

وقد روت سمراء النيل، فى أحدد حواراتها، العديد من المواقف الغريبة والخطيرة التى حدثت لها مع المعجبين الذىن وصل الإعجاب باحدهم إلى درجة الجنون، فقالت الفنانة الكبيرة أنها بعد أن بدأت مشوار شهرتها ونجوميتها كانت تتلقى عشرات الخطابات من المعجبين ، وكان بينهم معجب اعتاد أن يرسل لها خطابا كل يوم يبدى لها فيه حبه الشديد ويطلب منها الزواج ، ويلح يومياً فى هذا الطلب، وكانت مديحة يسرى تهمل خطابات هذا المعجب ولا تهتم بالرد عليها، ولكنها من كثيرة هذه الخطابات حفظت اسمه.

وذات يوم طلبت فتاة مقابلتها، وقد بدت عليها مظاهر الحزن ، وبمجرد أن رأت الفنانة الكبيرة استنجدت بها قائلة :” من فضلك إلحقي أخويا ماسك زجاجة صبغة يود وبيهدد بالانتحار إذا مكنتيش توافقى تتجوزيه”.

وهنا عرفت الفنانة الكبيرة أنه المعجب صاحب الخطابات اليومية، فقالت للفتاة :” انت أخت فلان “، فأجابت الفتاة بالإيجاب ، وأشفقت سمراء النيل على الفتاة وتعاطفت مع لهفتها، واصطحبتها إلى منزل أسرتها ، فوجدت عددا كبيرا من الناس يلتف حول الشاب المعجب واثنين من أقاربه يمسكان به، بعد أن أوشك على إلقاء نفسه من النافذة ، وما إن رأى الفنانة الجميلة حتى هدأ وتهلل وجهه بالفرح وهدأت أعصابه.

وقد طلبت مديحة يسرى من أقارب الشاب أن يتركوها لتتحدث معه، وبالفعل جلست وتحدثت مع الشاب حديثاً مطولاً استطاعت خلاله أن تقنعه بفكرة العدول عن التفكير في الزواج منها، خاصة بعد أن عرفت أن أقاربه يرشحون له إحدى الفتيات من قريباته للزواج منها، وانتهى اللقاء بأن وعد الشاب الفنانة الكبيرة بمحاولة نسيانها، واعطاء فرصة لنفسه للتفكير فى قريبته المرشحة للزواج منه.

وأشارت مديحة يسرى إلى أن الشاب ظل يرسل لها خطابات يخبرها فيها بأخباره وأسراره، حتى أرسل لها في أحد الأيام دعوة لحضور حفل زفافه على قريبته، وانتهت قصة حبه المجنونة من سمراء النيل.

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