أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق اليوم الجمعة وغدا وبعده

تكون الأجواء اليوم الجمعة، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء مائلة للبرودة ليلًا، في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في مناطق البادية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء يوم غدٍ السبت، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والأجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتبقى الأجواء الاثنين، خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 15، وفي مرتفعات الشراة 25 – 13، وفي مناطق البادية 33 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 18، وفي الأغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 26، وفي البحر الميت 37 – 25، وفي خليج العقبة 35 – 26 درجة مئوية.

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