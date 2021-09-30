تأجيل الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات لمدة 6 أشهر

استشهاد الشاب علاء زيود في برقين والشابة إسراء خزيمية في القدس برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس/ فيديو
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