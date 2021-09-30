تأجيل الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات لمدة 6 أشهر

قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تأجيل الانتخاب لجميع مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المملكة لمدة ستة أشهر، استناداً لأحكام المادتين (3/ و، 34/ج) من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 ايلول الحالي.

ويأتي قرار تأجيل الانتخابات حرصاً على سلامة الانتخابات وصحتها من الناحية القانونية لأن تطبيق أحكام قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى مجموعة من الأنظمة والقرارات التي يجب إصدارها قبل البدء بالعملية الانتخابية، ومنها: نظام تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، ونظام أمانة سر مجلس المحافظة واجتماعات المجلس ومكان انعقاده وإدارة أعماله، وكذلك إصدار القرار اللازم حول مناطق البلديات ودوائرها الانتخابية وعدد الأعضاء في كل دائرة منها.

وعلى صعيد مُتصل، قرر كريشان تكليف اللجان المؤقتة المشكلة سابقاً لإدارة البلديات الاستمرار في أعمالها إلى حين إجراء الانتخابات، وذلك سنداً للصلاحيات المخولة له في قانون الإدارة المحلية.

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