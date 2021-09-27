في ذكرى رحيله.. هل تسعفنا "فلسفة الضرورة" في انجاب خليفة لـ عبد الناصر؟؟ بقلم: فهـــد الريمـــــاوي
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جرينتش+2 08:02
وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 17 وفاة و1015 إصابة كورونا و973 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 797,773
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