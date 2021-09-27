المقاومة توجه ضربة أمنية للعدو وتكشف اسم رئيس جهاز “الشاباك”

في سابقة لم تحدث من قبل، كشف مصدر في المقاومة الفلسطينية، عن اسم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، الذي عُين مؤخرا في منصبه، دون أن تكشف تل أبيب وقتها عن شخصيته، كما أكد المصدر أن هذا الشخص موجود على قائمة المطلوبين للمقاومة الفلسطينية.

ونقل موقع “فلسطين الآن” عن المصدر في المقاومة قوله إن رئيس “الشاباك” الجديد، والذي أعلن رئيس حكومة الاحتلال تعيينه خلفاً لنداف أرغمان، ويرمز له بالحرف “R”، يدعى رونين بيريزوفسكي.

وأكد المصدر أن “رئيس الشاباك الجديد بيريزوفسكي، والذي حافظ الاحتلال على سرية شخصيته وأحاطها بجدار الخفاء والغموض، واعتبره قائد المهام الخطيرة والخاصة مرصودٌ لدينا في المقاومة وهو على قائمة المطلوبين “.

وتابع منذرا: “ستلاحقه أذرع المقاومة”.

ولم يكتفِ المصدر في المقاومة بهذه المعلومات، فقد نشر صورة لرئيس “الشاباك”، وبجوارها نشر اسمه كاملا، وكذلك تاريخ ميلاده، وهو 24 ديسمبر 1965.

وأوضح المصدر أن بيريزوفسكي، يسكن في شارع “عغنون” بمنطقة “هود هشارون”، وأن رقم منزله هو “6”.

ولم تعلق إسرائيل على المعلومات التي أوردتها المقاومة، غير أن هذه المعلومات، تشير إلى امتلاك المقاومة معلومات أمنية حساسة عن قادة إسرائيل، وأنها تتابع تحركاتهم وتعرف مكان سكنهم، على غرار ما تقوم به دولة الاحتلال وأذرعها الأمنية التي ترصد نشطاء المقاومة.

وبالعادة كانت أجهزة الأمن الإسرائيلية، هي من تقوم في بعض الأحيان بتسريب معلومات لوسائل الإعلام العبرية عن قادة المقاومة.

ومطلع الشهر الجاري، كان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، أعلن عن تعيين “R” بمنصب رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” خلفا لنداف أرغمان، الذي تشارف مدة رئاسته للجهاز على الانتهاء.