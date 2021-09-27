إصابة جنديين صهيونيين خلال اشتباكات ليلية مسلحة ومواجهات عنيفة بنابلس اثر اقتحام مستوطنين “قبر يوسف”/ فيديو

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن مسلحين استهدفوا قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف، فيما شوهد جنود الاحتلال وهم ينقلون جنديًا مصابًا بواسطة إحدى الآليات العسكرية في شارع عمان.

وأعلنت مصادر إعلامية عبرية إصابة جنديين بالاشتباكات، مشيرة إلى أنه بناء على تقييم أمني للأحداث فقد تقرر إخلاء القبر على وجه السرعة والانسحاب من مدينة نابلس بعد وقت قصير من اقتحامها.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن أحد الجنود أصيب من جراء إلقاء عبوة باتجاهه، وأن جنديا آخر أصيب بحجر ألقي باتجاهه، وأن أضرارا لحقت بمركبة عسكرية مصفحة إثر إطلاق نار عليها.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت مع اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية بنابلس بأكثر من 30 آلية عسكرية بينها جرافة، تمهيدا لاقتحام المستوطنين قبر يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية والاحتفال بأعيادهم الدينية.

وقد أغلق الشبان شارع عمان ودوار الغاوي وشارع الحسبة بالإطارات المطاطية المشتعلة، وألقوا الزجاجات الحارقة والمقذوفات النارية والحجارة على دوريات الاحتلال، فيما أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز بكثافة.

ووصلت في وقت لاحق أكثر من 10 حافلات تقل المستوطنين تحت حراسة مشددة من الآليات العسكرية.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع عدد من الإصابات، بينها إصابة بالرصاص الإسفنجي بالوجه وإصابة واحدة دهسا بجيب عسكري، بالإضافة لسبعة إصابات بالاختناق بالغاز.

وقد اضطر الاحتلال لإنهاء الاقتحام بعد ساعة واحدة فقط، خلافا لما كان مخططا، بسبب الأجواء المتوترة والاشتباكات والمواجهات غير المسبوقة.

وهدأت المواجهات في أعقاب انسحاب قوات الاحتلال والمستوطنين من قبر يوسف.

يذكر أن الاقتحام تأخر عن موعده المقرر مسبقا بأكثر من ساعتين، تحسبا فيما يبدو لاندلاع مواجهات عنيفة بسبب الأوضاع المشحونة بالضفة، بعد استشهاد خمسة مقاومين في القدس وجنين امس الاحد.

#مشاهد "لاقتحام" حوالي 500 مستوطن الليلة منطقة قبر يوسف في نابلس بحماية من الجيش وحرس الحدود pic.twitter.com/26mgimWbKw — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) September 27, 2021