في ذكرى 28 ايلول 1970.. اليوم الاخير في حياة جمال عبد الناصر

استشهاد 4 مواطنين في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال فجر اليوم الاحد خلال حملة مداهمات ضد نشطاء "حماس" بالضفة
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