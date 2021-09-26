صفقة غريبة.. رئيس عربي يعرض مقايضة دولته بالفنان عادل امام

انطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، في دورة تحمل اسم المخرج الكبير على بدرخان تحت شعار «السينما من أجل الحياة»، والتي تستمر فعالياتها حتى الخميس المقبل.

وقد حضرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حفل الافتتاح، فيما شارك عدد من الفنانين فى فعاليات المهرجان منهم، الفنان خالد الصاوى، والفنانة رانيا فريد شوقى، منال سلامة، المخرج على بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان أحمد وفيق، الإعلامية بوسى شلبى، الفنانة هالة صدقى، الفنان كريم قاسم.

وقد روى محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، في كلمه له خلال حفل افتتاح المهرجان، واقعة ساخرة حدثت بينه وبين أحد رؤساء الدول العربية الذي طلب منه طلبا يخص الفنان القدير عادل إمام.

وقال محافظ الإسكندرية انه في زيارته لإحدى الدول العربية، مازحه رئيس تلك الدولة عندما طلب منه مقايضة غريبة من نوعها تقضي أن تأخذ مصر تلك الدولة العربية بأكملها، مقابل أن تأخذ تلك الدولة الفنان عادل إمام، وقد تحفظ المحافظ على ذكر اسم ذلك الرئيس العربي، ربما منعاً للاحراج.

يشار إلى أن مهرجان الإسكندرية سيكرم خلال فعالياته المخرج علي بدرخان، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبد العزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي، فيما تم عرض فيديو يحتوي على جميع صور الفنانين الذين رحلوا مُنذ عام 2021، حتى يومنا هذا، وذلك عبر الشاشة الكبير الخاصة بالقاعة.