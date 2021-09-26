وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 11 وفاة و987 إصابة كورونا و1086 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 796,704
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الكرملين يعلن رفض استمرار الوجود الإرهابي في إدلب.. سقوط 7 قتلى من فصيل عميل لتركيا في غارة روسية “نادرة”
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