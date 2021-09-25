“التعليم العالي” تطلق خارطة طريق العودة للجامعات الرسمية والخاصة لجميع الدرجات العلمية والمستويات الدراسية/ رابط

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، خارطة طريق العودة لمؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي (2021/2022)، والتي تشمل جميع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة لجميع الدرجات العلمية والمستويات الدراسية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، إن العودة للتعليم الوجاهي في الجامعات الأردنية، بحسب الخارطة، أصبح متاحاً في العام الجامعي المقبل، ولكن الوجود الطلابي داخل الحرم الجامعي في ظل الوضع الوبائي القائم في المملكة والعالم يحتم على الجميع اتخاذ إجراءات مهمة للتقليل من خطورة زيادة انتشار وباء كورونا، باتباع بعض الإجراءات التي وضحتها الخارطة، حيث أن تقليل عدد الإصابات يستهدف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية والفنية وكذلك زوار الجامعات.

وأشار إلى أن هذه الخارطة تقسم إلى ثلاث مراحل، تتضمن الأولى إجراءات وقائية قبل عودة الطلبة إلى الحرم الجامعي، وتشمل تشجيع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والكوادر الإدارية والفنية في مؤسسات التعليم العالي على تلقي اللقاحات الخاصة بكوفيد-19، وتوعية الطلبة بالمطلوب منهم أثناء التنقل في الحرم الجامعي، وارتداء الكمامات، وإجراء فحص “بي سي آر” (PCR) ، والتباعد الجسدي، وإعداد إحصائية كل أسبوعين وبشكل منتظم للأشخاص الذين تلقوا المطعوم (جرعة، جرعتين) والمسجلين وغير المسجلين على المنصة لغايات تلقي جرعتي المطعوم، وإعلان الجدول الدراسي الذي سيستخدم لكل مساق (وجاهي بالكامل، مدمج، إلكتروني كامل عن بعد) بما ينسجم مع قرارات مجلس التعليم العالي وتطبيق نظام ادماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، على أن تكون أوقات المحاضرات محددة ومعلنة بشكل واضح للطلبة، ولا تتعارض مع أوقات المحاضرات التي تعقد بالحرم الجامعي مع محاضرات التعلم الإلكتروني.

أما المرحلة الثانية، فتتضمن إجراءات تخص الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة نفسها من بوابات، وقاعات، ومكتبة، ومختبرات ومشاغل، ومطاعم و “كافتيريات”، وتنقل داخلي في الحرم الجامعي، وسكنات الطالبات الداخلية، وآلية الإشراف على تنفيذ هذه الإجراءات.

ومن أهم ما تضمنته هذه المرحلة، بحسب الخطيب، توزيع دخول الطلبة الى الحرم الجامعي على أكثر من بوابة وذلك لمنع التجمهر، واشتراط “سند أخضر” لدخول أعضاء الهيئة التدريسية والكوادر الإدارية والفنية والطلبة الى الحرم الجامعي أو احضار فحص ” بي سي آر” (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، وتنفيذ ما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي من أمر الدفاع رقم 32، وتشكيل فريق عمل للقيام بجولات ميدانية للتحقق من تطبيق جميع الإجراءات المتخذة.

كما تتضمن اعتماد تطبيق “سند” في عمليات التحقق المطلوبة، وفقاً لأوامر الدفاع النافذة وبحيث يقوم الأمن الجامعي وفرق من الطلبة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة بالتجول بالساحات للتأكد من التزام الجميع بوسائل الحماية والسلامة العامة، وقيام مراقبين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى مدار الفصل الدراسي، بالتواجد داخل الحرم الجامعي ومراقبة مدى التزام أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية والفنية والطلبة بأوامر الدفاع وجميع الإجراءات المطلوبة، وعقد جميع الامتحانات التي تجرى خلال الفصل الدراسي في الحرم الجامعي لمختلف التخصصات والدرجات العلمية، مع الالتزام بأوامر الدفاع ذات العلاقة، واتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلبة.

وأوضح الخطيب أن المرحلة الثالثة تتضمن طريقة التعامل مع المصابين ومخالطيهم من الطلبة والكوادر الأخرى داخل الحرم الجامعي، وذلك وفقاً للآتي: إذا بلغت نسبة الإصابة بين الطلبة في الشعبة الصفية الواحدة 10 بالمئة فأكثر، فإنه يعلق دوام الشعبة فقط لمدة 14 يوماً وتتخذ الجامعة الإجراءات اللازمة لتحويل الطلبة في جميع المساقات التـي سجلوها إلى التعلم الإلكتروني (عن بعد)، بينما إذا بلغت نسبة الإصابة بين طلبة الكلية 10 بالمئة فأكثر، فإنه يعلق دوام الكلية ويتحول نظام التعلم فيها إلى التعلم الإلكتروني (عن بعد) لمدة 14 يوماً.

أما إذا بلغت نسبة الإصابة بين طلبة الجامعة 10 بالمئة فأكثر فيعلق دوام الجامعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية ويتحول نظام التعلم فيها إلى التعلم الإلكتروني (عن بعد) مدة 14 يوماً، كما يسمح للطلبة من مرضى السرطان أو الأمراض التي تؤدي إلى تدني المناعة متابعة تعلمهم عن بعد، ويتقدموا للتقييمات المختلفة داخل الحرم الجامعي، ويطبق البرتوكول الصحي للتعامل مع المصابين من خلال العزل المنزلي لمدة 14 يوماً للمصاب بعد ظهور نتيجة الفحص الإيجابية وفحص المخالط اللصيق الذي تواجد لمدة تزيد عن 15 دقيقة من دون ارتداء الكمامة على مسافة أقل من مترين من شخص مصاب وتعليق دوامه لحين ظهور نتيجة فحصه سلبية، وتحويل نظام تعلم الطالب المصاب إلى التعلم الإلكتروني (عن بعد).

ودعا الخطيب الطلبة للدخول إلى الرابط التالي للاطلاع على هذه الخارطة وكل ما تتضمن من إجراءات تفصيلية في المراحل الثلاث: https://2u.pw/JhhFq